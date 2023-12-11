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'ILLEGAL FIGHTING AGE MEN FLOWN ALL AROUND AMERICA RIGHT NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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139 views • 12/11/2023

ARE YOU AWAKE YET! RIGHT NOW ILLEGAL FIGHTING AGE MEN ARE BEING FLOWN ALL OVER AMERICA ON TAX PAYER MONEY. THEY ARE BEING PLACED WHERE THEY WILL FLOOD INTO THE CITIES ARMED WHEN THE WORD IS GIVEN. WHEN YOU LEAST EXPECT IT, THE EVIL BASTARDS WILL BREAK DOWN YOUR DOOR, RAPE ROB AND MURDER YOU AND YOUR FAMILY. HELL! CAN'T YOU SEE THIS COMING?  STUPID AMERICANS ARE PACKED INTO ALL THE ENTERTAINMENT EVENTS RIGHT NOW! MAYBE THE WHOLESALE SLAUGHTER OF AMERICANS WILL BEGIN THERE! YOU BETTER HAVE GUNA AND AMMO OR YOU'LL BE MURDERED LIKE A DOG WHEN THE SATANIC ELITE GIVE THE WORD TO ATTACK. OH YES! THESE ILLEGAL BASTARDS WILL BE ARMED WITH GUNS AND BULLETS PAID FOR BY TAX PAYERS...WAKEUP OR DIE!

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