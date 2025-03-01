Politische Gefangene - Horst Mahler

Andreas hatte es bereits angesprochen im Video "Die letzten freien Stimmen", dass so viele Aufklärer immer wieder völlig alleingelassen werden, wenn sie verfolgt, verklagt und verhaftet werden.

Daher kommen die Worte von Horst Mahler genau richtig, denn sonst spricht diesen Sachverhalt NIEMAND an!

JEDER war der Feindjustiz hilflos ausgesetzt, keiner wurde beschützt oder versteckt.

Obwohl teils weltweit bekannt, half ihnen niemand und so werden sich zukünftige Aufklärer wohl überlegen, ob sie mit Gesicht und Name Flagge zeigen und wissen, dass ihnen niemand beistehen wird.

Viele politische Gefangene sitzen weiterhin im Gefängnis für ihre Meinung oder für Musik wie zB Philip Hassler (Mr. Bond), der für 10 Jahre im Knast in Österreich sitzt wegen seiner pro-nationalistischen Musik.

Oder Wolfgang Fröhlich wurde 15 Jahre eingesperrt.

Auch Alfred Schafer und seine Schwester, Ursula Haverbeck, Horst Mahler, alle wanderten ins Gefängnis für ihre Meinung und für die Wahrheit - niemand half ihnen.

Einer nach dem anderen fällt, bis keiner mehr da ist und wenn man nicht mal die Mutigen schützen kann oder will, wer soll dann das alles machen?

Denkt mal drüber nach... Und wenn möglich helft politisch Verfolgten mit Rat, Tat, Unterkunft und Schutz..





Ausschnitt aus dem Video:

https://www.bitchute.com/video/M44Ls1P4sv91 (ab Min 35)

Der Weg zur Entscheidungsschlacht - Kampf für die Freiheit (6. Feb. 2025)





Mehr von Horst Mahler:

https://www.bitchute.com/channel/UB88HA7JcbPk





Webseite:

https://das-ende-der-wanderschaft.com/filme





Telegram:

https://t.me/HorstMahlerArchiv





Auch interessant: Ernst Zündel, Alfred Schaefer, Ursula Haverbeck, Germar Rudolf, David Irving, Vincent Reynouard, Robert Faurisson, Fred Leuchter, Jürgen Rieger, Thies Christophersen, Udo Walendy,





__





