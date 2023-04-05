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YOUR TAX DOLLARS USED FOR INSANITY!
EARTH SHAKING NEWS
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59 views • 04/05/2023

THIS INSANE VIDEO WILL MAKE YOUR BLOOD BOIL! THE IRS IS AN ILLEGAL ENTITY! IT WAS NEVER RATIFIED BY CONGRESS. BUT DON'T YOU DARE FEFUSE TO PAY TAXES. THE NAZI IRS SWAT TEAM WILL BUST DOWN YOUR DOOR IN THE DEAD OF NIGHT AND DRAG YOU OFF TO JAIL. AMERICA IS THE FOURTH REICH AND AMERICANS NO LONGER HAVE ANY RIGHTS. AMERICA IS DEAD AND THE ONE WORLD GOVERNMENT WILL BE DECLARED ANT DAY NOW. SO IF YOU DON'T STAND UP AND FIGHT FOR YOUR RIGHTS BY NOW IT'S TOO LARE. PREP, PRAY AND STAY OUT OF THE WAY...

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