Пусть русские танки войдут в Берлин! (песня, которую забанил musescore.com по жалобам русни)

Песня 2019 г, которую забанили ублюдки с http://musescore.com по жалобам русни. В этой редакции я убрал куплет про Зеленского, потерявший актуальность после начала полномасштабной войны. Ибо Зеленский показал, что он обучаем, а вот западная слизь - по-прежнему безнадёжна.





Пусть русские танки войдут в Берлин,

Я это мечтаю увидеть, блин!

Чтоб мрази продажные без прикрас

Узнали, чем пахнет их русский газ.





Пусть каждый, кто кланялся на восток,

Получит свой северный, блин, поток

По самые гланды, и взнос в ПАСЕ

Пусть жрут из российской параши все.





Пусть каждый подонок и каждый трус

Получат заслуженный ими груз,

Пусть жадность и глупость пожнут плоды,

Не преуменьшая размах беды.





А я вам не доктор, чтоб вас спасать!

Мне осточертело про вас писать,

Хочу положить здоровенный болт

На весь ваш ублюдочный fucking world.





Не в смысле планеты - она вполне

Прекрасна при солнце и при луне,

Прекрасны закаты, леса, моря -

Лишь люди на ней появились зря.





Горите огнем вы, как Нотр Дам!

Ни капли сочувствия вам не дам -

Одно лишь злорадство, the final fun.

Чем хуже, тем лучше. Allons, enfants! *





(*) "Вперед, дети [Отечества]" - первые слова "Марсельезы". Специально для не знающих французского - рифма точная.

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