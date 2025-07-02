Jesus Não Era Quem a Religião Dizia Que Ele Era - Billy Carson e 4Biddenknowledge

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
E se Jesus não fosse apenas um homem, mas um símbolo de algo muito mais antigo e cósmico? Este mergulho profundo explora o significado perdido por trás de Suas palavras, a guerra entre a luz e as trevas e por que os ensinamentos antigos ligavam Jesus ao próprio Sol.
Dos Elohim aos Anunnaki, das escrituras suprimidas aos segredos esquecidos dos templos, descubra o que a religião, a Igreja e até mesmo o cristianismo moderno esconderam por séculos.
Apresentando insights sobre o judaísmo antigo, o verdadeiro significado de "Vós sois deuses" e o que a Bíblia talvez nunca tenha pretendido lhe dizer.