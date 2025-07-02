BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Jesus Não Era Quem a Religião Dizia Que Ele Era - Billy Carson e 4Biddenknowledge
Oculto Revelado - A Verdade
20 views • 2 months ago

E se Jesus não fosse apenas um homem, mas um símbolo de algo muito mais antigo e cósmico? Este mergulho profundo explora o significado perdido por trás de Suas palavras, a guerra entre a luz e as trevas e por que os ensinamentos antigos ligavam Jesus ao próprio Sol.

Dos Elohim aos Anunnaki, das escrituras suprimidas aos segredos esquecidos dos templos, descubra o que a religião, a Igreja e até mesmo o cristianismo moderno esconderam por séculos.

Apresentando insights sobre o judaísmo antigo, o verdadeiro significado de "Vós sois deuses" e o que a Bíblia talvez nunca tenha pretendido lhe dizer.

