Предвкушение

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Текст:
Я буду чертовски доволен,
Когда, изменяясь в лице,
Опять полетят с колоколен
На землю попы РПЦ.
Не то чтобы я кровожаден -
Пусть каждый, как верит, живет,
Но этих зажравшихся гадин
Я сам отправлял бы в полет.
И дело не только в наживе,
Но даже среди москалей
Немного отыщется лживей,
Продажней, наглей и подлей.
Но чем беззастенчивей пухнет
Вся эта орда упырей,
Тем всё сокрушительней рухнет,
И тем это будет скорей.
Пусть поп дирижаблю подобен
Комплекцией часто своей,
Летать он не очень способен,
И воздуха он тяжелей.
И не облегчат мракобеса,
Коль в небе окажется он,
Ни "ролексы", ни "мерседесы",
Ни тюрьмы, суды и ОМОН.
2017
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