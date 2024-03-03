Предвкушение

Текст:

Я буду чертовски доволен,

Когда, изменяясь в лице,

Опять полетят с колоколен

На землю попы РПЦ.



Не то чтобы я кровожаден -

Пусть каждый, как верит, живет,

Но этих зажравшихся гадин

Я сам отправлял бы в полет.



И дело не только в наживе,

Но даже среди москалей

Немного отыщется лживей,

Продажней, наглей и подлей.



Но чем беззастенчивей пухнет

Вся эта орда упырей,

Тем всё сокрушительней рухнет,

И тем это будет скорей.



Пусть поп дирижаблю подобен

Комплекцией часто своей,

Летать он не очень способен,

И воздуха он тяжелей.



И не облегчат мракобеса,

Коль в небе окажется он,

Ни "ролексы", ни "мерседесы",

Ни тюрьмы, суды и ОМОН.



2017

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