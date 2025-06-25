BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Law of Attraction Works Perfectly, When I Deny My Law of Attraction I’m Denying My Soul, Consequences of Denying My Soul
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
97 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
38 views • 2 months ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/39jzdJKfb_0

20081012 The Human Soul - Denial Of The Soul


Cut:

32m15s - 37m05s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com

Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com

God’s Way: https://blog.godsway.net/

Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth

Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm


Official Divine Truth Downloads:

https://uspub00.divinetruth.com/

https://uspub01.divinetruth.com/

***********************************



“GOD’S LAWS AUTOMATICALLY OPERATE ON THE SOUL WHETHER THE SOUL KNOWS IT OR NOT. THE LAW OF ATTRACTION OPERATES ON THE TRUE CONDITION OF YOUR OWN SOUL WHETHER YOU ARE AWARE OF YOUR OWN SOUL CONDITION OR NOT.”

@ 33m23s


“THE LAW OF ATTRACTION WORKS PERFECTLY. GOD CREATED PERFECT LAWS. THEY NEVER FAIL.”

@ 33m55s


“THE LAW OF ATTRACTION IS OPERATING PERFECTLY TO EXPOSE THAT EMOTION WITHIN ME RIGHT AT THAT MOMENT.”

@ 34m01s


“WHEN I DENY MY LAW OF ATTRACTION, I AM DENYING MY SOUL.”

@ 34m14s


“THE CONSEQUEENCE OF DENYING YOUR OWN SOUL CONSCIOUSLY IS MORE PAINFUL THAN THE CONSEQUENCE OF DENYING YOUR OWN SOUL UNCONSIOUSLY. THAT’S A NATURAL LAW IN FACT.”

@ 35m46s


Keywords
law of attractionnatural lawsoul foodsoul conditiontrue spiritualitysoul healingreincarnated jesussoul searchsoul developmentgrief the healing emotionfeel everythingsoul transformation with goddriven by truth not fearprecious child of godgods universal lawssoul awakeningi want to know everythinggods perfect lawsdenial of the soulasthma and griefsingle and i hate itout of control childrendenial of my painfree will choicesoul penalties
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy