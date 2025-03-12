Η ΛΑ.ΚΙ.Π. Θεσσαλονίκης στο μνημόσυνο σφαγιασθέντων από τους κομμουνιστοσυμμορίτες στην Δάφνη Σερρών 2-3-2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Η Λαϊκή Κίνησις Πολιτών Θεσσαλονίκης στο ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων συμμοριτοπολέμου που πραγματοποιήθηκε στην Δάφνη Σερρών για τους σφαγιασθέντες από τους κομμουνιστοσυμμορίτες στην ευρύτερη περιοχή του όρους Κερδύλλιον.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις οικογένειες θυμάτων συμμοριτοπολέμου 1943 - 1945 Δάφνης - Μαϊμού Ντερέ.