Η ΛΑ.ΚΙ.Π. Θεσσαλονίκης στο μνημόσυνο σφαγιασθέντων από τους κομμουνιστοσυμμορίτες στην Δάφνη Σερρών 2-3-2025

Η Λαϊκή Κίνησις Πολιτών Θεσσαλονίκης στο ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων συμμοριτοπολέμου που πραγματοποιήθηκε στην Δάφνη Σερρών για τους σφαγιασθέντες από τους κομμουνιστοσυμμορίτες στην ευρύτερη περιοχή του όρους Κερδύλλιον.





Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις οικογένειες θυμάτων συμμοριτοπολέμου 1943 - 1945 Δάφνης - Μαϊμού Ντερέ.