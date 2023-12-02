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SHOT DEAD MOVIE! A WAKEUP CALL FOR HUMANITY!
EARTH SHAKING NEWS
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135 views • 12/02/2023

IT'S ABSOLUTELY TERRIFY MILLIONS OF PEOPLE GOT THE DEADLY COVID VACCINE AND PUT THEIR CHILDREN THROUGH THE DEATH JAB AS WELL. THIS PROVES COUNTLESS AMERICA FROM &EARLY AGE, ANS HAVE NO COMMONSENSE. JUST LIKE IN NAZI GERMANY DURING WW-2. THEY WENT ALONG TO GET ALONG AND PAID FOR IT WITH THEIR LIVES. I LEARN FROM & EARLY AGE WE WE DON'T LEARN FROM MISTAKES OF THE PAST WE'RE DOOMED TO REPEAT IT. THAT BEING SAID, HOPEFULLY AMERICANS WILL WAKEUP AND REALIZE OUR GOVERNMENT AND GOVERNMENTS THROUGHOUT THE WORLD. THEY ARE OUT TO MURDER HUMANITY ANYWAY THEY CAN NOW. THE GOVERNMENTS OF THE WORLD ARE THE ENEMY OF THE STATE BECAUSE THEY SERVE SATAN AND HE WANTS ALL HUMANITY DEAD NOW. ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THEY WAY. THESE EVIL BASTARDS ARE COMING FOR ALL OF US NOW...

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