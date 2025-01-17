Análisis de los informes de M. Adams, Fundación Kennedy y de L. Diblasi (y compañía) – Entrevista Editada

Análisis de los informes del perito forence M. Adams y de los científicos de la Fundación Kennedy (anti vacunas de los EEUU) en contra del “Informe Científico” de los 55 Elementos realizado por L. Diblasi (y compañía) – Entrevista Editada



Prestar atención a las leyendas incorporadas



13-01-25

Raúl Belmont, Director de Canal 7 Salta, periodista independiente y conductor del programa Palabras y Verdades, Presidente de la OMV Argentina,

entrevista a:

- Santiago Caviglia, Consultor especialista en estrategias, conductas humanas y procesos de anti corrupción

- Dr. Juan Garberi, Dr. en Ciencias Químicas con postdoctorado en Biología e Inmunología Molecular



¿Cuánto hay de verdad en las investigaciones científicas sobre el contenido de los inóculos COVID?



La verdad nos hará libres, comencemos entonces a afrontarla y a resolver adecuadamente nuestra amarga realidad.



Nos sobran verdades por defender, entonces pues, ¿para qué embarrar la cancha cometiendo y ocultando errores, distorsionando la verdad, omitiendo hechos e inventando mentiras?



El microscopio, ¿realmente es lo irrefutable?

¿Cómo es posible que hayamos podido llegar a este nivel de desastre generando, apoyando y alimentando nosotros mismos (los líderes y referentes sociales anti plandemia y agendas globalistas supra nacionales) semejantes disparates, errores, distorsiones y mentiras?

¿A qué se debe que ni siquiera tengamos la decencia y la hombría de admitirlos?











Material relacionado:



- Contundente y dura crítica realizada por Mike Adams -fundador y dueño de Brighteon.com. y especialista (perito forense) en química, biología y control de alimentos- contra el “Informe Científico” de los 55 elementos hallados en los viales COVID realizado por L. Dibladi y compañía: “Dicho informe es un payasezco show de pura incompetencia y errores”.

Ver video original completo:

https://www.brighteon.com/5d735827-39cf-489a-9a78-3a8d809b6351

Leer transcripción completa en español:

https://drive.google.com/file/d/19gx5txhRFw6XMiAUdNr8RklSZF9iLy7h/view



- Brian Hooker, Phd, principal asesor científico de Children's Health Defense (la Fundación Kennedy anti vacunas) ha afirmado que “el Informe de los 55 Elementos Químicos Tóxicos no Declarados hallados en los Viales COVID es un vergonzoso engaño y que el mismo está plagado de evidentes errores”.

https://drive.google.com/file/d/162vXIhiK1jfH5LHRP-nifKOuyThvtcqh/view



- El investigador y científico Pablo Campra descalifica contundentemente el Estudio e Informe “Científico” de Diblasi y compañía respecto a la presencia de grafeno en los inóculos COVID:

https://rumble.com/v56vu5n-pablo-campra-descalifica-el-estudio-sangorrin-diblasi.html



- Informe de consultoría (en formato audiovisual) referente al “Informe Científico” de los 55 Elementos realizado por la biotecnóloga Diblasi y compañía:

https://www.brighteon.com/a9c51f59-6b99-4bf7-93bc-ca7685cf0bb6



- Más videos e informes.

- Webinar Capacitación* (anti plandemia y otros propósitos) para Profesionales y Gente en General.

https://drive.google.com/file/d/14wBfrBUnZYKzylfEXPOHIyksy5vNizQJ/view?usp=drive_open



