π. Θ.Ζήσης, "Η άδικη δίκη του Μητροπολίτου Πάφου κ. Τυχικού, αχθέντος "ως πρόβατον επί σφαγήν"(Α΄)"

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης," " Ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν" ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Τυχικός. Ἄδικη δίκη ἑνός δικαίου" (Α΄). "Δέν τηρήθηκαν διαδικαστικῶς οὔτε οἱ ἱεροί Κανόνες, οὔτε ὁ Καταστατικός Χάρτης (τό Σύνταγμα) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου". Τήν Κυριακή, 01η Ἰουνίου (τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:30) παρουσίασε τό ἐπίκαιρο θέμα τῆς ἐκθρονίσεως - καί ἀπειλῆς καθαιρέσεως - τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Τυχικοῦ, τό ὁποῖο ἀναστάτωσε τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καί ἐθορύβησε τούς ἀνά τήν οἰκουμένην πιστούς. Ὁ π. Θεόδωρος παρουσίασε τό α΄ μέρος τῆς ἀναλύσεώς του ἐπί τοῦ θέματος, διαζωγραφώντας τήν ὅλη διαδικασία τῆς δίκης τοῦ Μητροπολίτου κ. Τυχικοῦ ὡς παρωδία καί ἐντροπή· ἐπίσης, ἐπεσήμανε τήν ἀνάμειξη ἐξωκυπριακῶν παραγόντων καί ἐν συντομία παρουσίασε τό πλῆθος τῶν ὑποστηρικτικῶν τοῦ Μητροπολίτου δημοσιευμάτων. Ἡ προβλεπόμενη από τούς θείους καί ἱερούς Κανόνες καί τόν Καταστατικό Χάρτη προδικαστική διαδικασία καταργήθηκε, ὑπῆρξε ἀνύπαρκτη. Τό β΄μέρος τῆς ἀναλύσεως θά παρουσιασθεῖ τήν Τετάρτη, 04 Ἰουνίου καί ὥρα 07:00 μ.μ. στήν αἴθουσα "π. Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 133, 2ος ὄροφος) Καί θὰ μεταδοθεῖ διαδικτυακά την Τεταρτη 11 Ἴουνιου 2025