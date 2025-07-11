BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
⚔🛡Иерусалим Окружённый Армиями. Основное к видео Лиланда Джонса Jerusalem Surroudned by Armies
Neba Luch
Neba Luch
11 views • 2 months ago

Лк 21:20 Когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его:


Основное из видео Лиланда Джонса от 27 июня 2025 г. Jerusalem Surrounded by Armies

https://vimeo.com/1096868906

https://old.bitchute.com/video/qbtUesDIcuOB/

копия https://www.youtube.com/watch?v=4g_rSN538VE&list=PLFHgJZcPamSobmWBI27VjpFWtgPivrQHb&index=15


Заметки Лиланда на англ https://docs.google.com/document/d/18MmY2pUtGt886_kdm86IbrH40Li_H9jL/edit?usp=drivesdk&ouid=102430545303799711405&rtpof=true&sd=trueкопия https://docs.google.com/document/d/1-QT9XPEYt8G2Q7sl9CII5SqZS77MjaP56EW5doqpUKQ/edit?usp=sharing


Заметки на русском c комментариями

pdf https://drive.google.com/file/d/1gI8CeB-UxgUmwRLpD9owgVe2OBZuki3F/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1vVMr02-VK0n9p5wVomzyr-k1qlfniJBq/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1LGD72gHMv9f_VRfuNJEuwWKOuSudaRUT/view?usp=sharing


Аудиозапись mp3 https://drive.google.com/file/d/1mF178SUA0wEOrmKfL9RWMmfU1ngAuNTG/view?usp=sharing


Фрагменты из видео и перевода заметок:

“В 21-22 главах Исаии указана эта война Израиля с Ираном.

Исторически Персы захватили Вавилонян. Это как пророческий образ для будущих событий. В последнее время происходит то же самое, т. к. Персия представлена современным Ираном, а Вавилон — Соединёнными Штатами Америки и Израилем, и Вавилон будет разрушен Персами.

Мы видели, что случилось в Газе... (7 октября 2023 г. - начало войны в Газе, 6-я Чаша Откровения, начало Армагеддона) Это очень значимый признак того, что падение Иерусалима совсем близко. Близится опустошение и наземное вторжение в Иерусалим. В 12й и 14й главах Захарии сказано о том, что Иерусалим будет окружён, так же как и в 21й главе Евангелия от Луки.

Его пришествие — это и есть Воскресение (день, когда произойдёт воскресение мёртвых), когда затрубит труба (Мф 24:31, 1Кор 15:52) В 14й главе Захарии повторяется “в тот день” (Зах 14:4,6,8,9,13). Какой день? День, когда произойдёт великое землетрясение, когда Он явится на Своём белом коне, со Своей армией — Своим небесным воинством (Зах 14:5, Откр 19:14). День, когда будет ядерная война! (Зах 14:12). Поэтому, кроме окружения Иерусалима, другим признаком Его скорого пришествия является вероятность ядерной войны. Мы видим, что война на Украине и война в Газе — это долго тянущиеся войны. Теперь в связи с Ираном всё развивается намного быстрее. И, хотя мы слышим о прекращении огня, нынешняя 12-дневная война (между Израилем и Ираном) — это ещё не конец. Это Армагеддон, который будет продолжаться.»


См. также


Плейлист Лиланда (англ) Третий Храм Third Temple

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gaH78Vf_rs4BS6i8r65i8mB

Видео Лиланда (англ) от 30 мая 2016 г об осаде Иерусалима из 4й гл Иезекииля https://www.youtube.com/watch?v=BJ4xFBC15jQ

Как вкл. русские субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0

Видео Война Израиля и Ирана, Антихрист в 21-22 главах Исайи. Восстающий Восходящий Лев

док-нт https://drive.google.com/file/d/16mlBlmdvw_H_G-3Y1blGqVTgx7moG9cm/view

Видео Временная Шкала Даниила (2015г - 2024г) Армагеддон "Мир и безопасность" 1Фес5:3 окружение Иерусалима (Какие пророчества из 8-й главы Даниила уже исполнились) https://www.youtube.com/watch?v=bDre6ps626s&list=PLFHgJZcPamSobmWBI27VjpFWtgPivrQHb&index=8

Видео Временная Шкала Даниила и 7 голов. Козёл и овен. Армагеддон https://www.youtube.com/watch?v=2AjuLknFDTM

Протокол от 14 апреля 2024 г. Израиль и Иран. Козёл и Овен из 8 главы Даниила https://cloud.mail.ru/public/6NHr/ASZeUfgdJ

Протокол от 18 августа 2024 г. Когда увидите Иерусалим окружённый войсками Разрушение города https://cloud.mail.ru/public/jA4U/um5ZPLeCs

Протокол от 19 ноября 2023 г. Окружение Иерусалима Пришествие Христа 24 гл Матфея, Ханука https://cloud.mail.ru/public/cc2G/v4gTHidFk

Протокол от 12 ноября 2023 г. Окружение Иерусалима https://cloud.mail.ru/public/8Nsq/4hpFyYUpB

usanuclear wararmageddonneba luchapokalipsisliland djonsvtoroe prishestvie hristababylon has fallenleeland jones in russianosada ierusalimayadernaya voynaierusalim okrujennyi voyskamijerusalem surrounded by armies leeland joneswar israel iranvoyna izraillk 21 20zahariya 12 14 glavakogda priydet iisus hristossyn chelovecheskiy
