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BLUE WILL PROTECT YOU FROM LASER CREMATION!
EARTH SHAKING NEWS
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384 views • 09/02/2023

FOR NOW WEARING BLUE OR PRODUCTS AND STRUCTURES COVERED IN BLUE AREN'T AFFECTED BY THE DEADLY MILITARY LASERS CREMATING HUMANS AND STRUCTURES NOW. THIS IS SO EVIL WHAT THE SATANIC ELITE AND OUR CORRUPT MILITARY ARE DOING NOW. INNOCENT HUMANS AND THEIR PROPERTY IS BEING COOKED SO THE ELITE CAN STEAL YOUR LIFE AND WHATEVER YOU HAVE. NO ONE IS SAFE ON EARTH BECAUSE OF THE SATANIC FORCES CONTROLLING THIS REALTY. GET YOU HEAD OUT OF THE SAND AND PREPARE TO FIGHT FOR YOUR VERY EXISTENCE. THE NAZI ELITE WANT ALL OF US DEAD AND THERE WILL BE OPEN WARFARE IN AMERICA BY THE END OF 2023. AMERICA IS BEING DESTROYED FROM WITHIN SO YOU BETTER WAKEUP OR BE MURDERED.

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