Duistere geheimen van de tovenaar van Oz.

Waarom is de elite geobsedeerd door rode schoenen? En welke rol spelen de rode schoenen in deze bizarre subcultuur? Wat is er met de regenboogsymboliek in Eyes Wide Shut? Je zult nooit meer op dezelfde manier naar de tovenaar van Oz kijken. Los van de stadslegendes heeft de film "The Wizard of Oz" een duistere kant die maar weinigen kennen, een land van overheids gedachte controle, occulte filosofie en meer.

(Nederlands ondertiteld)