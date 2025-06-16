© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mehboob-e-Khuda Jiya Koi Nahi 🌹💖🥀 Samjha Nahi Hanooz Mera Ishq-e-Be Sabaat, Tu Kainaat-e-Husn Hai Ya Husn-e-Kainaat?
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📄 Description
محبوبِ خدا ﷺ جیا کوئی نہیں 🌹💖🥀
"سمجھا نہیں ہنوز میرا عشقِ بے ثبات
تو کائناتِ حُسن ہے یا حُسنِ کائنات؟"
Ye alfaz us aaqa ﷺ ke liye hain jinke husn par kainaat bhi fida hai, jinke jaisa na koi tha, na hai, na ho sakta hai.
Unki shaan mein likha har lafz bhi unki azmat ko bayan nahi kar sakta. ❤️✨
🏷️ Hashtags:
#MehboobEKhuda #HusnEKainaat #IshqERasool #MuhammadMustafaSAW #NaatShareef #IshqEMustafa #LoveForProphet #JamiaSaeediaDarulQuran #IslamicQuotes #Urdushayari