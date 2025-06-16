BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Mehboob-e-Khuda Jiya Koi Nahi 🌹💖🥀 Samjha Nahi Hanooz Mera Ishq-e-Be Sabaat, Tu Kainaat-e-Husn Hai Ya Husn-e-Kainaat?
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
11 views • 3 months ago

Mehboob-e-Khuda Jiya Koi Nahi 🌹💖🥀 Samjha Nahi Hanooz Mera Ishq-e-Be Sabaat, Tu Kainaat-e-Husn Hai Ya Husn-e-Kainaat?

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

محبوبِ خدا ﷺ جیا کوئی نہیں 🌹💖🥀

"سمجھا نہیں ہنوز میرا عشقِ بے ثبات

تو کائناتِ حُسن ہے یا حُسنِ کائنات؟"

Ye alfaz us aaqa ﷺ ke liye hain jinke husn par kainaat bhi fida hai, jinke jaisa na koi tha, na hai, na ho sakta hai.

Unki shaan mein likha har lafz bhi unki azmat ko bayan nahi kar sakta. ❤️✨

#MehboobEKhuda #HusnEKainaat #IshqERasool #MuhammadMustafaSAW #NaatShareef #IshqEMustafa #LoveForProphet #JamiaSaeediaDarulQuran #IslamicQuotes #Urdushayari

naat sharifislamic statusnaat videomehboob e khudaishq e nabihusn e kainaaturdu poetryislamic poetrymehboob e khuda poetryprophet muhammad sawlove for prophetishq e rasoolmuhammad saw quotesbeautiful islamic quotesurdu shayarihamd o naat
