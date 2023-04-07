Как проверить польского работодателя? Лайфхак | Layboard

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📌 https://layboard.com - это сайт с вакансиями за рубежом. Ведущий джоб. сайт с работой за границей, но география вакансий на нем, не ограничиваются одной страной.
Это не агентство, не посредник, а сайт с вакансиями, где вы можете самостоятельно найти либо агентство, либо прямого работодателя.
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Как проще всего проверять работодателей за границей? KRS, Pasel, NIP
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