Ευχές, Όλα για την Εικόνα και την Ψευδαίσθηση ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ https://ugetube.com/watch/Yeojt5JcpwsPuio , https://rumble.com/v45dpsr-orthodox-faith-in-church-of-christ-is-the-only-true-salvation.html .
Αξιότιμε κύριε Θεοφάνη Τσαπικούνη Καλή Φώτιση και χρόνια πολλά. Με αφορμή το άρθρο σας «Ευχές, Όλα για την Εικόνα και την Ψευδαίσθηση», προφανώς όπως επισημαίνετε στοemail σας, (που παραθέτω κατωτέρω) και είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε και την τιμή να διαβάσω, δεν έχουν κανένα νόημα οι κοσμικές ευχές σε μια άκρα εκκοσμικευμένη αντίχριστη ορθολογιστική υλιστική κοινωνία, υποτίθεται σοφή και τεχνολογικά υπερεξελιγμένη, χωρίς καμία πνευματικότητα… ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΕΚΡΗ ΧΩΡΙΣ ΨΥΧΗ, ΔΗΛΑΔΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ…Η αλήθεια του Χριστού είναι απλή και κατανοητή για όσους έχουν καλή προαίρεση και ταπεινό φρόνημα και ακατανόητη για όσους έχουν μόνο κοσμική σοφία και αλαζονεία γιατί «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 5, 3)». Δεν πρέπει να διώκεται κανείς για την ορθόδοξη πίστη του εφόσον σέβεται τον Νόμο του Αγίου Θεού και τους Νόμους της Πολιτείας, με την προϋπόθεση ότι οι Νομοί της Πολιτείας δεν αντιστρατεύονται τους Νόμους του Μοναδικού Αληθινού Θεού, ο οποίος είναι ο Αναστημένος Θεάνθρωπος Χριστός, γιατί τότε έχουμε υποχρέωση να σεβαστούμε πρώτα τον Άγιο Θεό.
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, ΣΤΙΧΟΙ: 32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· 33 ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 16 "Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς". ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ... "ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ" ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΟΙ "ΤΑΠΕΙΝΟΛΟΓΟΙ" ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ "ΩΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ" ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑ ΧΑΡΗ… Καινή Διαθήκη, Α΄ Πέτρου, 1:16 «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι».
ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΣΤΙΣ ΑΓΙΕΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ. ΠΑΤΗΡ, ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ,
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΟΜΟΟΥΣΙΑ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΧΩΡΙΣΤΗ. Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΟΠΩΣ
ΟΜΟΟΥΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ
ΠΑΤΕΡΑ. "ΙΩ. 15,26 ΟΤΑΝ ΔΕ ΕΛΘΗ Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΟΝ ΕΓΩ ΠΕΜΨΩ ΥΜΙΝ ΠΑΡΑ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ο ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ, ΕΚΕΙΝΟΣ
ΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙ ΠΕΡΙ ΕΜΟΥ·", "ΙΩ. 15,27 ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΕ, ΟΤΙ ΑΠ'
ΑΡΧΗΣ ΜΕΤ' ΕΜΟΥ ΕΣΤΕ".
Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ (ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ) ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΕΛΗ (ΟΧΙ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΑ ΝΕΚΡΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ) ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ....
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