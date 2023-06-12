BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

THE RAPTURE CONFIRMED!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
48 views • 06/12/2023

THIS UNIQUE VIDEO PINPOINTS THE FACT THE RAPTURE WILL HAPPEN IN THE NEAR FUTURE IF NOT BEFORE. I FELL IT COULD VERY WILL HAPPEN BEFORE THE END OF 2023. WHY? THE WORLD IS GETTING MORE EVIL BY THE WAY AND FEW HUMANS ARE WILLING TO REPENT AND WORSHIP ALMIGHTY GOD. THE EVIL HOMOSEXUAL AND ABORTION AGEND'S ARE HELPING SPEED THE RETURN OF YESHUA.JESUS NOW. I BELIEVE BELIEVERS IN YESHUA/JESUS WILL EITHER BE MURDERED OR RAPTURED BY THE END OF 2023. WHERE WILL YOU GO WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH ON PLANET EARTH? THERE'S NO SUCH THING AS AN ATHEIST BY THE WAY. ALL ANCIENT RELIGIONS BELIEVED IN HEAVEN AND HELL. THAT IN ITSELF CONFIRMS THESE BELIEFS ARE IN FACT REALTY. REPENT OR PERISH FOR YOU DON'T KNOW WHEN YOUR LAST MOMENTS ON EARTH WILL END. WAKEUP!

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy