BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

S.M.A.R.T. METERS EXPOSED! EXTREMELY BAD FOR YOUR HEALTH!
2Truth
2Truth
22 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
411 views • 5 months ago

WARNING #1: CALL YOUR ELECTRIC COMPANY TO HAVE THESE SMART METERS SWITCHED OUT FOR ANALOG ONES! DON'T ATTEMPT TO REMOVE THESE YOURSELVES, AS YOU DON'T WANT TO GET ELECTROCUTED IN DOING SO! 

WARNING #2: AS THE CONSTITUTIONAL REPUBLIC OF AMERICA, AND COUNTRIES AROUND THE WORLD BEGIN TO TAKE BACK THEIR SOVEREIGNTY FROM THE CABALS, THIS IS THE SLEEPING GIANT! IT TARGETS YOU, YOUR FAMILY, ANYONE IN YOUR HOME! WHAT DO SMART METERS ACTUALLY DO THAT'S SO BAD FOR YOU? WATCH THE VIDEO AND FIND OUT! SCARY STUFF! TRUTH!

TAKE YOUR LIFE BACK! YOU ARE VERY IMPORTANT! GO HUMANKIND! ASK FOR AN ANALOG METER FROM YOUR ELECTRIC COMPANY! AND SAVE YOUR LIFE! AND THE LIVES OF YOUR FAMILIES AND FRIENDS!


FOR THOSE IN APARTMENTS. THE SAME FATE! WATCH THE VIDEO!

Keywords
trumpamericaworldearthoath keepersfaitheventswarjusticehopecurrentscandalspatelbondi
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy