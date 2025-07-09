© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Imam Hussain Ka Ik Jumla Tareekh Ne Likh Diya 💔 | Peer Ajmal Raza Qadri | Muharram Special 2025
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka dil ko jhunjhor dene wala bayan, jismein unhon ne Imam Hussain (R.A) ke ek aise jumlay ka zikr kiya jo tareekh ka hissa ban gaya.
Woh jumla sirf lafz nahi, balke haq aur batil ke darmiyan ek la-faani misaal ban gaya.
Karbala sirf ek maidan nahi tha, woh haq ki jeet aur zulm ki shikast ka nishaan ban gaya.
Is rooh parwar bayan ko zaroor suniye aur apne doston tak phunchaiye.
📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri
📽️ Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
