BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Imam Hussain Ka Ik Jumla Tareekh Ne Likh Diya 💔 | Peer Ajmal Raza Qadri | Muharram Special 2025
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
2 views • 2 months ago

Imam Hussain Ka Ik Jumla Tareekh Ne Likh Diya 💔 | Peer Ajmal Raza Qadri | Muharram Special 2025

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka dil ko jhunjhor dene wala bayan, jismein unhon ne Imam Hussain (R.A) ke ek aise jumlay ka zikr kiya jo tareekh ka hissa ban gaya.

Woh jumla sirf lafz nahi, balke haq aur batil ke darmiyan ek la-faani misaal ban gaya.

Karbala sirf ek maidan nahi tha, woh haq ki jeet aur zulm ki shikast ka nishaan ban gaya.

Is rooh parwar bayan ko zaroor suniye aur apne doston tak phunchaiye.


📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri

📽️ Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#ImamHussain #PeerAjmalRazaQadri #Karbala #Muharram2025 #HaqVsBatil #JamiaSaeediaDarulQuran #IslamicBayan #YaHussain #KarbalaKaWaqia #TareekhKaJumla

Keywords
jamia saeedia darul quranpeer ajmal raza qadrimuharram 2025islamic historykarbala bayanimam hussain ka jumlatareekhi waqiaya hussainkarbala ka pegham
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy