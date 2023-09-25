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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 86. Читает Автор. https://youtu.be/SJTWRWmoKKE Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Также на Telegram-Канале https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».
Да Будет Свет!
Список вопросов:
00:00 — Вступление.
00:33 — Понятия «Дао». Что это значит?
06:23 — Чем больше ошибок наделано, тем труднее изключить допущение следующих. Как вырваться из этого состояния?
06:46 — Будущие апокалиптические события смогут кого-то пробудить к духовному сознанию?
07:23 — Некоторые говарят: «Зачем просить Баженство, если Высшая Сила итак всё знает?». Но может такой взгляд ошибочен?
08:41 — Лишь экстремальные условия помогают душе пробудиться?
09:13 — Какую роль выполняют страдания, без них получается пока ещё не обойтись?
10:00 — Те, которые не разсказывают другим о Твоей Спасающей Силе, Могуществе Защищать и Даровать будущее, — сами утратили знание об этом, лишились Защиты?
10:44 — Те, которые поставят «метку зверя», поймут в итоге что произошло? Они навсегда потеряны для эволюции?
11:34 — После ПреобРАжения, уже не будет прежних т.наз. «наций», «разных народов»?
12:36 — Когда всё благостно, — забывается, что другие в опасности? Как это наступающее безчувствие преодолеть?
13:16 — Без Света Матери Мира осознание проблемы опасности «системы зверь» и «метки» закрыто?
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-86
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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