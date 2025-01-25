Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 112.

Читает Автор.

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Каких размеров должна достичь Звезда, чтобы мы, человеки, это Поняли, или это Идёт речь о Духовной Структуре Матери Мира, Вочеловечившейся на земле?

03:02 — Вопрос о символе Матери Мира.

03:45 — Вопрос о понятии «Свабада».

04:51 — В нескольких Композициях 41 Музыкального Альбома «Саде-Сати» («Саде-Сати»; «Тиамат», «Дурга») – Ты Произносишь Фразы на санскрите. Как Они переводятся?

06:23 — Вопрос о о пралайе сознания у человека.

07:22 — Воплощены ли сейчас с Тобой, Мария ДЭВИ ХРИСТОС, в такое Великое Время, Шани Дэв, Индра Дэв, Ганеша и др.

10:38 — Что такое самость, и в чём её пагубность?

12:11 — Что означает выражение: «пахтание сознания»?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

