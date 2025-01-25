© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj
Скачайте Архив Сайта по ссылкам — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 112.
Читает Автор.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/WxsuzLzcrAc
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-112
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Каких размеров должна достичь Звезда, чтобы мы, человеки, это Поняли, или это Идёт речь о Духовной Структуре Матери Мира, Вочеловечившейся на земле?
03:02 — Вопрос о символе Матери Мира.
03:45 — Вопрос о понятии «Свабада».
04:51 — В нескольких Композициях 41 Музыкального Альбома «Саде-Сати» («Саде-Сати»; «Тиамат», «Дурга») – Ты Произносишь Фразы на санскрите. Как Они переводятся?
06:23 — Вопрос о о пралайе сознания у человека.
07:22 — Воплощены ли сейчас с Тобой, Мария ДЭВИ ХРИСТОС, в такое Великое Время, Шани Дэв, Индра Дэв, Ганеша и др.
10:38 — Что такое самость, и в чём её пагубность?
12:11 — Что означает выражение: «пахтание сознания»?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».