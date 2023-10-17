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REP OMAR IS A DIVIDER NOT A UNITER DAH!
EARTH SHAKING NEWS
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14 views • 10/17/2023

OMAR IS A  FASCIST WOMAN AND A PLANT LIKE HER BUDDY RASHHIDA TLAIB. THE AMERICAN GOVERNMENT HAS ALREADY BEEN OVER THROWN AND IT'S INSANE TO KEEP VOTING BECAUSE COMMY JEW GEORGE SOROS OWNS ALL THE VOTING MACHINES...DAH! TH FAKE PHOTO OF THE DEAD CHILDREN IS PROOF OMAR DOESN'T SPEAK FOR AMERICA. ALL THE WHILE 1,000'S OF MALE TERRORIST FOREIGN MEN AND POURING INTO AMERICA WHILE EMPTY HEADED AMERICANS ARE DRUNK ON SPORTS AND ENTERTAINMENT. YOU BETTER HAVE GUNS AND PLENTY OF AMMO. WHEN THE ORDER IS GIVEN BY THE SATANIC CORRUPT FEDERAL RESERVE ELITE, THERE WILL BE BLOOD RUNNING IN THE STREETS OF AMERICA. YOU DON'T HAVE TO BELIEVE ME JUST WAIT AND SEE WHAT HAPPENS ANY DAY NOW...WAKEUP!

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