Ecco perché l'arte è la forza più pericolosa nel movimento per la verità 25 Luglio 2025

ART AS A WEAPON è una trasmissione parlata sul potere delle immagini nel plasmare la percezione e sul loro ruolo nello spezzare la programmazione. Per la prima volta, ho narrato un video completo con la mia voce per parlare direttamente del perché creo in questo modo: non per persuadere, ma per trasmettere.





Questo pezzo esplora come simboli e immagini siano stati usati per instillare una fede e come possano essere recuperati per distruggerla. Non si tratta solo di arte. Si tratta di deprogrammazione. Di invertire gli incantesimi psicologici che le persone non si rendono nemmeno conto di subire.





Questo non è un dibattito. Questa è una guerra di frequenza. E questo è solo l'inizio.





~Kristian (@neoHUMANeve)

/ neohumaneve

