NEUROMODULAZIONE - LA STRATEGIA DELLA CLEPTOCORPORATOCRAZIA.
Fritjof Persson
Fritjof Persson
12 views • 3 months ago

Sessione parlamentare in plenaria in Uruguay, il 3 giugno 2025.


Il deputato Gustavo Alberto Salle Lorier del partito Identidad Soberana, espone in plenaria dopo la visita del 30 maggio scorso del neuroscienziato Rafael Yuste (direttore del progetto cervello), dove ha ratificato che la neuromodulazione è una realtà.


Gustavo Salle avverte tutti i politici: la neuromodulazione è un'arma sviluppata dalle Forze Armate degli Stati Uniti per controllare l'essere umano.


📺 Rumble:


https://rumble.com/v6ub4hv-neuromodulazione-la-strategia-della-cleptocorporatocrazia..html?mref=36f65j&mc=ebrql


💯 Video tradotto in italiano dal team di M-Power Translations.


🌐 Canale Telegram:


https://t.me/mpowertranslations

