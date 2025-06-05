NEUROMODULAZIONE - LA STRATEGIA DELLA CLEPTOCORPORATOCRAZIA.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Sessione parlamentare in plenaria in Uruguay, il 3 giugno 2025.
Il deputato Gustavo Alberto Salle Lorier del partito Identidad Soberana, espone in plenaria dopo la visita del 30 maggio scorso del neuroscienziato Rafael Yuste (direttore del progetto cervello), dove ha ratificato che la neuromodulazione è una realtà.
Gustavo Salle avverte tutti i politici: la neuromodulazione è un'arma sviluppata dalle Forze Armate degli Stati Uniti per controllare l'essere umano.
