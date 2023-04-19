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'AMERICA PREPARE TO DIE!
EARTH SHAKING NEWS
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216 views • 04/19/2023

THE AVERAGE AMERICAN IS SO BUSY STARRING AT THAT DAMN CELLPHONE TRACKING HIM OR HER, THEY HAVE NO IDEA THE MILITARY AND ELITE AND OUR FASCIST GOVERNMENT IS SLOW KILLING ALL OF US. HOPEFULLY THIS VIDEO WILL WAKE YOU UP TO THE FACT AMERICA IS BEING DESTROYED FROM WITHIN. OUR CORRUPT LEGAL SYSTEM PROTECTS THE CRIMINAL AND JAILS INNOCENT PEOPE. OUR POLITICIANS ARE CONSTANTLY LYING TO US. THE TRANNY'S WANT TO MURDER ALL CHRISTIAN'S. THE MILITARY AND COPS SHOOT FIRST AND ASK QUESTIONS LATER. MORE AND MORE REPRESSIVE RULES AND LAWS ARE BEING PLACED ON YOU AND I TO DESTROY OUR FREEDOMS. THERE'S NO WAY OUT OF THIS BECAUSE THE AMERICAN PEOPLE ARE STILL ASLEEP. WE'RE IN BIG TROUBLE! PREP, PRAY AND HIDE AWAY. WE'RE POWERLESS TO TOP IT NOW. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE IF YOU CARE ABOUT THEM...

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