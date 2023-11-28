BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

'DIFFERENT VIEW OF BIBLICAL HISTORY!.
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
298 views • 11/28/2023

HUMANITY HAS NEVER BEEN TOLD THEIR REAL BIBLICAL!  THE POWERFUL ELITE IN EVERY GENERATION HAS KEPT HUMANS ENSLAVED TO KEEP HIM OR HER UNDER THEIR THUMBS. SURE THERE'S SOME TRUTH INTERWOVEN THROUGHOUT BIBLICAL HISTORY BUT! WE HAVE COUNTLESS SCRIPTURES AND CALENDARS TO KEEP YOU AND I GUESSING. CONCERNING THE END TIMES WE'RE NOW LIVING IN THERE'S STILL A GUESSING GAME AS TO EXACTLY WHERE WE ARE. IN THE END, ALL ONCE CAN DO IS KEEP RESEARCHING AND KEEP PRAYING HOPING THE REAL ANSWERS WILL COME. OUR SO CALLED SPIRITUAL LEADERS HAVE LED US ASTRAY. WE'VE HEARD THIS PRE TRIB RAPTURE CRAP FOR NEARLY 2 HUNDRED YEARS NOW. IT'S MY OPINION WE'RE NEAR THE MIDDLE OF THE TRIBULATION RIGHT NOW. THE SATANIC ELITE HAVE MOVED UP THEIR TIME TABLE FROM 2030 TO AROUND 2027. ONE THING FOR SURE! ALL HELL IS BREAKING OUT AROUND THE WORLD. SATAN DEMANDS ALL HUMANS MUST DIE AND HE'S DOING A GREAT JOB MURDERING HUMANITY NOW! PREP, ARMUP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...ONE NEVER KNOWS WHEN HE OR SHE WILL DRAW THEIR LAST BREATH...

Keywords
militaryufoocculteconomyreligionwarhistorynew world ordersatanismstock marketsexend timesdevil sign
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy