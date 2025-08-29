BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Спешат машины на обгон (песня Леонида Нестеренко)
Yury Nesterenko/George Right
Yury Nesterenko/George Right
2 weeks ago

Мой первый опыт подбора гитарного аккомпанемента к чужой (и вообще какой-либо) мелодии. Сама песня, по сути, представляет собой социальную рекламу. Будьте осторожней на дорогах, особенно в сложных погодных условиях. Никто из персонажей клипа всего за пару секунд до аварии не подозревал, чем все для них кончится. 

Ноты: https://musescore.com/user/30191548/s...

Текст:

Спешат машины на обгон по ледяной дороге.

И все в салоне за стеклом не чувствуют тревоги.

Там за углом, там за углом их ждет она - косая.

Сидит водитель за рулем, сидит водитель за рулем,

Судьбы своей не зная.


Чудак (!) - водитель за рулем! Кто бьет его, стегает?

Какая блажь, какой резон в мозгу его играют?

Назло судьбе, назло себе. не побоясь крушенья,

Не сбросив газ на вираже. Не сбросив газ на вираже,

Влетает он в круженье.


Век скоростей, век скоростей... Бессмысленная спешка.

Живут в моторе сто чертей, и ждет судьбы насмешка.

Ледовый пласт, ледовый наст. Какая ж тут пощада?

Летит машина под откос, летит машина под откос,

Летит во чрево ада.


Вот этот ад, вот этот ад! Не требуй снисхожденья!

Нельзя назад, нельзя назад! И нет в руле спасенья.

Последний миг, последний крик, пока хребет не сломан -

И стало тихо на шоссе, и стало тихо на шоссе,

И будет тихо... дома.


И будет тихо... дома.

songcarsroad incidents
