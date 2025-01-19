†Πρωτοπρ Νικόλαος Μανώλης - Η ωφέλεια της εγκράτειας & η βλάβη της καλοπέρασης [ΒΙΝΤΕΟ 2017]

Μέσα από διδαχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου…. περιγραφη:π.Νικ. Μανώλης, Η ωφέλεια της εγκράτειας & η βλάβη της καλοπέρασης [ΒΙΝΤΕΟ 2017] Πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού πατρός Νικολάου Μανώλη για την εγκράτεια και την βλάβη που παθαίνουμε όταν δεν την εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Μέσα από διδαχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 3-12-2017 στην αίθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"του "Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής" (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος)