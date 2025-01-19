†Πρωτοπρ Νικόλαος Μανώλης - Η ωφέλεια της εγκράτειας & η βλάβη της καλοπέρασης [ΒΙΝΤΕΟ 2017]

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Μέσα από διδαχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου…. περιγραφη:π.Νικ. Μανώλης, Η ωφέλεια της εγκράτειας & η βλάβη της καλοπέρασης [ΒΙΝΤΕΟ 2017] Πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού πατρός Νικολάου Μανώλη για την εγκράτεια και την βλάβη που παθαίνουμε όταν δεν την εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Μέσα από διδαχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 3-12-2017 στην αίθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"του "Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής" (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος)