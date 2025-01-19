BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

†Πρωτοπρ Νικόλαος Μανώλης - Η ωφέλεια της εγκράτειας & η βλάβη της καλοπέρασης [ΒΙΝΤΕΟ 2017]
etangelo
etangelo
74 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
16 views • 8 months ago

Μέσα από διδαχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου…. περιγραφη:π.Νικ. Μανώλης, Η ωφέλεια της εγκράτειας & η βλάβη της καλοπέρασης [ΒΙΝΤΕΟ 2017] Πολύ ωφέλιμη ομιλία του μακαριστού πατρός Νικολάου Μανώλη για την εγκράτεια και την βλάβη που παθαίνουμε όταν δεν την εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Μέσα από διδαχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 3-12-2017 στην αίθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ"του "Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής" (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος)

Keywords
godchristreligiongreeceorthodoxy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy