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THE REAL JUBILEE IS EXPOSED HERE!
EARTH SHAKING NEWS
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64 views • 09/18/2023

SATAN IS GREAT AT COVERING UP TRUE BIBLICAL FACTS. THIS IS WHY FOR THOSE WHO WANT TO KNOW THE REAL TRUTH. HE OR SHE HAS TO DO THEIR OWN RESEARCH. THIS IS OFFERS NOTHING BUT LIES. OUR LEADERS CONSTANTLY LIE TO US AS DO THE CORRUPT MEGA PREACHERS. DECEPTION IS RAMPAD IN THIS WORLD OF GREAT DECEPTION. THE BIBLE WARNS A VEIL OF DECEPTION HAS BEEN CAST OVER HUMANITY WHERE HE OR SHE WILL BELIES THE ENDLESS LIES. ALMIGHTY GOD IS NOW SEPARATING THE SHEEP FROM THE GOATS SO HE CAN COME AND TAKE HIS FLOCK HOME BEFORE THE LAST HALF OF THE TRIBULATION. REPENT AND BE COUNTED AMONG GOD'S ELECT BEFORE IT'S TOO LATE. TIME IS SHORT AND THIS IS NO TIME TO MESS AROUND. PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...

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