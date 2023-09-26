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'FOOD SHORTAGES NOW CRITICAL!
EARTH SHAKING NEWS
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530 views • 09/26/2023

ARE YOU READY TO STARVE? IF YOU HAVEN'T PREPPED AND BOUGHT A GUN YOU'RE SCREWED. THE ILLEGALS AND AMERICANS WHO DIDN'T PREP WILL BE BUSTING DOWN YOUR DOOR TO STEAL EVERYTHING YOU HAVE AND MURDER YOU AND YOUR FAMILY IN THE VERY NEAR FUTURE. THE CONSTANT CHEMTRAILING HAVE KILLED OFF THE FOOD SUPPLY. I KNOW BECAUSE I TRED TO GROW A GARDEN THIS YEAR IN MONTANA AND TH VEGETABLE WERE NEMIC TO SAY THE LEAST. SICKENING! NO ONE DOES A DAMN THING TO STOP THE MURDERING OF PLANET EARTH. HUMANITY WILL PAY THE PRICE IN SHORT ORDER NOW. DON'T COME TO MY DOOR! I HAVE ARMED PROTECTION AND SECURITY. I WILL STAND MY GROUND IF ANYONE TRIES HURTING MY WIFE OR I. AMERICA IS A ROUTING CORPSE NOW AND THE GOOD TIMES HAVE COME TO & END...WAKEUP OR DIE...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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