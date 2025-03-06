LOOOK LINK 2025 INFO https://www.youtube.com/watch?v=HSEySqfUCSQ

https://www.youtube.com/watch?v=HSEySqfUCSQ



- Nanotechnologia w medycynie i RFK Jr. Aktualizacja (0:00)





- Propozycja europejskiego biurokraty i pomoc wojskowa dla Ukrainy (1:33)





- Wojna finansowa między USA i Wielką Brytanią (3:21)





- Równoległe systemy finansowe i rozumowanie AI (6:21)





- Modele sztucznej inteligencji i wiedza człowieka (19:54)





- Roboty humanoidalne i przyszła wojna (32:35)





- Złudzenia europejskich przywódców i członkostwo w NATO (44:56)





- RFK Jr. i ustawa o przejrzystości korporacyjnej (53:10)





- Przemysł szczepionkowy i rola RFK Jr. (58:43)





- Cierpliwość i wiara w reformy RFK Jr. (1:06:25)





- Skup się na kontrolowanych działaniach i mediach społecznościowych (1:18:40)





- Alternatywne platformy mediów społecznościowych i cenzura (1:21:24)





- Wyzwania i strategie w orędownictwie (1:23:11)





- Nanotechnologia w medycynie: toksyczność i bezpieczeństwo (1:26:10)





- Krytyka aktywizmu na rzecz czystej żywności (1:34:15)





- Wyzwania i sukcesy z dwutlenkiem chloru (2:09:50)





- Globalny wpływ i wyzwania prawne (2:31:58)





- Doświadczenia osobiste i postępowania prawne (2:32:19)





- Wpływ działań rządu na orędownictwo (2:33:55)





- Plany na przyszłość i wezwanie do działania (2:34:13)





- Ekstradycja i wyzwania prawne (2:34:34)





- Postępowania prawne i zarzuty spisku (2:41:02)





- Wyrok i apelacje (2:43:16)





- Apel o ułaskawienie i pomoc prawną (2:46:14)





- Wyzwania w więzieniu i strategia prawna (2:49:43)





- Dwutlenek chloru i jego zalety (2:55:15)





- Ostatnie przemyślenia i wezwanie do działania (2:59:16)













