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JIMMY SBN SWAGGART MINISTRY EXPOSED!-
EARTH SHAKING NEWS
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79 views • 08/31/2023

I HAD TO RE-UPLOAD THIS VIDEO BECAUSE JIMMY SWAGGART (SBN) MINISTRY AND YOUTUBE REMOVED THE VIDEO CLIP OF GAB SWAGGART FLASHING SATANS EVIL DEVIL SIGN AND BRAGGING ABOUT IT. I'VE NEVER CHARGED FOR MY VIDEOS AND PRODUCED THEM UNDER FAIR USE. HOW DARE THE SWAGGART CLAN EDIT THIS VIDEO. I MIGHT ADD THAT JIMMY SWAGGART QUICKLY REMOVED THE ESSODE THE DAY AFTER GAB RECORDED IT ON A SUNDAY. THIS IS IN FACT A COVERUP AND IF YOU SUPPORT THE SBN SWAGGARTS YOU'LL BE HELD ACCOUNTABLE BY ALMIGHTY GOD. BY THE WAY! SBN+666 AND JIMMY SWAGGART MINISTRY =666. THIS IS HOW YOU'LL KNOW ANY MEGA MINISTRY THAT = 3 LETTERS OR WORDS IS APART OF SATANS ONE WORLD ORDER. THESE LUKEWARM MINISTRIES HAVE SUCKERED MILLIONS OF PEOPLE. I INCLUDED THE PHOTO OF COUNTLESS MEGA PREACHERS FLASHING SATANS OCCULT DEVIL SIGN DAH! WAKEUP...

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