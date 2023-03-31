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TRUTHER EXPOSES ELITE WEATHER CONTROL!
EARTH SHAKING NEWS
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19 views • 03/31/2023

FOR A LONG TIME I'VE BEEN FOLLOWING ABOVE GROUND WEATHER NEWS.MY WIFE AND I HAVE GROWN TO LOVE AND RESPECT MIKE. DESPITE FIGHTING CANCER AND HAVING A BROTHER PASS FOR THE SAME CONDITION NOT LONG AGO. I ADMIRE MIKE STILL WORKING A FULL TIME JOB AND MAINTAINING A HOMESTEAD. MIKE SAYS IT'S ONLY BY THE GRACE OF GOD HE'S EVEN BREATHING NOW. IN MY OPINION, MIKES WEATHER IS SUPERIOR TO ANYONE ON THE PLANET. HE EXPOSES THE NEVER ENDING CHEMTRAILING AGENDA TO MURDER HUMANITY. IF ANYONE DISAGREES HE OR SHE HASN'T DONE THE EXTENSIVE RESEARCH MIKE HAS FOR THE PAST 2 DECADES. IT'S TIME HUMANITY WAKEUP AND REALIZE THE OCCULT ELITE IS OUT TO MURDER ALL OF US. THIS IS WHAT MY CHANNEL IS ALL ABOUT. PROVIDING YOU WITH THE TRUTH OUR CORRUPT GOVERNMENT AND THE CIA MSM MEDIA ARE HIDING FROM YOU...SEND THIS VIDEO TO EVERYONE PLEASE...

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