EL GRANO DEL SISTEMA 820: EL COVID NUNCA EXISTIO
El grano del sistema
El grano del sistema
7 views • 2 months ago

ESCRITO POR EL PROFESOR NORMAN FINKELSTEIN     1:08

JABBAD LUVAVICHT      7:31

EN LAS CRISIS TODO QUEDA AL DESCUBIERTO      7:59

TESTIMONIO DE LA CAUSA PALESTINA      13:50

ATAQUE A HOSPITALES      15:46

ENTREVISTA      16:21

EL REGRESO      19:40

¡BAJÓ EL UMBRAL DE LA HIPERTENSIÓN!      22:50

TRUMP, CULPABLE DE LA VACUNA COVID       38:28

ALEMANIA RECONOCE QUE EL COVID NUNCA EXISTIO       31:10

PANDEMIA DE EFECTOS SECUNDARIOS        40:24

LAS VACUNAS CAUSAN CÁNCER       41:48

UNA NUEVA VACUNA      42:57

FALSA NOTICIA      44:16

MISCELÁNEAS DE LA COVIDEMENCIA       45:24

 

