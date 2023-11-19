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JFK J D TIPPIT MURDER EXPOSED!.
EARTH SHAKING NEWS
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69 views • 11/19/2023

J.D TIPPIT IS BURIED IN PRESIDENT KENNEDYS GRAVE. RESEARCHER JOE WEST GOT A COURT ORDER TO OPEN JFK'S GRAVE AND HE DIED OF A FAST ACTING CANCER A MONTH LATER AND THE COURT ORDER WAS CANCELLED. JOE WENT IN FOR MINOR EYE SURGERY AND THAT SEEMS TO BE WHEN HE WAS INJECTED WITH THE CANCER. MAIFIA HIT MAN JAMES FILES TOLD ME VIA E-MAIL JFK'S CASKET AND BODY WAS DUMPED IN THE ATLANTIC OCEAN. THIS MUST BE THE REASON JFK JR WAS BURIED IN THE ATLANTIC AS WELL. THIS IS YET ANOTHER HIGH CRIME PLACED SQUARELY ON THE U.S. GOVERNMENT. THEY MAKE THE MAFIA LOOK LIKE SCHOOL CHILDREN WHEN IT COMES TO MURDER. AMERICA NAZI GOVERNMENT IS THE REASON ALMIGHTY GOD WILL LET MYSTERY BABYLON AMERICA BE DESTROYED. PREP, ARMUP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THE SATANIC ELITE ARE COMING TO MURDER ALL AMERICANS NOW...

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