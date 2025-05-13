PARTE #2 - HISTORIA DE LAS MEDICINAS PSIQUIÁTRICAS

En esta parte 2 vemos la corrupción que existe entre los médicos, los laboratorios farmacéuticos, los análisis, y la FDA para que sean autorizados para su venta los nuevos medicamentos, sin importarles el daño a los seres humanos. Además de los experimentos que se hacen sin el consentimiento de la gente.

SI DESEAS APOYAR MI LABOR DE TRADUCCIÓN Y SUBTITULAJE para Hispanohablantes puedes aportar en PAYPAL en: @MARIAEFIGUEROAF