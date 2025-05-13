PARTE #2 - HISTORIA DE LAS MEDICINAS PSIQUIÁTRICAS

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
En esta parte 2 vemos la corrupción que existe entre los médicos, los laboratorios farmacéuticos, los análisis, y la FDA para que sean autorizados para su venta los nuevos medicamentos, sin importarles el daño a los seres humanos. Además de los experimentos que se hacen sin el consentimiento de la gente.
