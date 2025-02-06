Parte 1 - Hemos caído en una tremenda trampa. Ante dicho desastre, ¿qué podemos realizar al respecto?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Desde EEUU, Florida, el Pastor José Pintos y Sinairadio.net presentan:
Conéctate con Pintos Ministry.
Programa especial del 2-5-25.
Se puede escuchar en formato audio en velocidad normal o acelerada.
Invitado:
Santiago Caviglia (Argentina),
Consultor internacional especialista en estrategias, conductas humanas y procesos de anti corrupción.
¿Trump nuevo Presidente anti globalista?
Kennedy (y su Fundación anti vacunas), ¿nuevo Director/Secretario del Departamento de Salud de los EEUU también en contra de la OMS y las agendas globalistas supra nacionales?
¿Serán ellos caballos de Troya trabajando encubiertamente como títeres a favor de un proceso de “gallos de riña” (“policías buenos” vs. “policías malos”) y proceso “pendular” (“equilibrio” de poderes) operando para estos poderos y corruptos titiriteros?
Hemos caído en una tremenda trampa nutrida por un proceso de “gallos de riña” y proceso “pendular”, pues realicemos lo que realicemos, continuaremos siendo funcionales a las agendas globalistas supra nacionales de control, sometimiento, explotación, destrucción y exterminio.
Debido a sus infantiles caprichos y rabietas, comodidad, indiferencia, irresponsabilidades, inoperancia, mediocridad, delirantes propuestas de acción, fanatismos que rayan en lo patológico, egoísta oportunismo, falsedad e hipocresía, encubierta cobardía, realización de todo tipo de errores los cuales no se quieren reconocer ni revertir, miserias e inseguridades personales las cuales impulsan a realizar acciones pupulistas y a armar club de amigos de “contención”, alimentar campañas de propaganda que están generando distorsión, confusión y tendencias contraproducentes; la gran mayoría de nuestros líderes y referentes sociales de lucha anti agendas globalistas y poderes supra nacionales, están siendo por demás funcionales a dichas agendas y poderes.
Ante todo este desastre, ¿qué podemos realizar al respecto?
Material relacionado:
- Informe de consultoría (en formato audiovisual) referente al “Informe Científico” de los 55 Elementos elaborado por la biotecnóloga Diblasi y compañía:
https://www.brighteon.com/a9c51f59-6b99-4bf7-93bc-ca7685cf0bb6
- Más videos e informes.
- Webinar Capacitación (anti plandemia y otros propósitos) para Profesionales y Gente en General.
https://drive.google.com/file/d/14wBfrBUnZYKzylfEXPOHIyksy5vNizQJ/view?usp=drive_open