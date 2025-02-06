Parte 1 - Hemos caído en una tremenda trampa. Ante dicho desastre, ¿qué podemos realizar al respecto?

Desde EEUU, Florida, el Pastor José Pintos y Sinairadio.net presentan:

Programa especial del 2-5-25.

Se puede escuchar en formato audio en velocidad normal o acelerada.





Invitado:

Santiago Caviglia (Argentina),

Consultor internacional especialista en estrategias, conductas humanas y procesos de anti corrupción.

¿Trump nuevo Presidente anti globalista?

Kennedy (y su Fundación anti vacunas), ¿nuevo Director/Secretario del Departamento de Salud de los EEUU también en contra de la OMS y las agendas globalistas supra nacionales?

¿Serán ellos caballos de Troya trabajando encubiertamente como títeres a favor de un proceso de “gallos de riña” (“policías buenos” vs. “policías malos”) y proceso “pendular” (“equilibrio” de poderes) operando para estos poderos y corruptos titiriteros?

Hemos caído en una tremenda trampa nutrida por un proceso de “gallos de riña” y proceso “pendular”, pues realicemos lo que realicemos, continuaremos siendo funcionales a las agendas globalistas supra nacionales de control, sometimiento, explotación, destrucción y exterminio.

Debido a sus infantiles caprichos y rabietas, comodidad, indiferencia, irresponsabilidades, inoperancia, mediocridad, delirantes propuestas de acción, fanatismos que rayan en lo patológico, egoísta oportunismo, falsedad e hipocresía, encubierta cobardía, realización de todo tipo de errores los cuales no se quieren reconocer ni revertir, miserias e inseguridades personales las cuales impulsan a realizar acciones pupulistas y a armar club de amigos de “contención”, alimentar campañas de propaganda que están generando distorsión, confusión y tendencias contraproducentes; la gran mayoría de nuestros líderes y referentes sociales de lucha anti agendas globalistas y poderes supra nacionales, están siendo por demás funcionales a dichas agendas y poderes.

Ante todo este desastre, ¿qué podemos realizar al respecto?

