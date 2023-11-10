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SECRET SERVICE COVERUP JFK MURDER! WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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65 views • 11/10/2023

IT'S SICKENING THE SECRET SERVICE DESTROYED THEIR TRAVEL LOGS NHOURS AFTER PRESIDENT KENNEDY WAS MURDERED. THAT SHOULD HAVE BEEN THE TIPPING POINT OF THE COVERUP OF THE MURDER RIGHT THEN AND THERE. SICKENING 100'S OF TRAITOR PEOPLE TOOK PART DIRECTLY OR INDIRECTLY IN THE MURDER. IT'S INSANE 60 YEARS LATER OUR CORRUPT GOVERNMENT IS STILL COVERING UP THE TRUTH. THE GOVERNMENT IS A SATANIC MONSTER HELL BENT ON MURDERING ALL AMERICANS NOW. THE WORTHLESS ILLEGALS ARE BEING GROOMED FOR THE NEW AMERICA RIGHT UNDER OUR NOSES. WHILE INSANE AMERICANS GO TO NASCAR AND FOOTBALL LITTLE DO THEY KNOW THEIR DAYS ARE NUMBERED NOW. FAT LAZY AMERICANS ARE GOING TO GET WHAT THEY DESERVE IN THE VERY NEAR FUTURE. WHAT'S THAT? ALL OF THEIR POSSESSIONS WILL BE TAKEN FROM THEN AND THEY WILL BE DRAGGED TO A FEMA CAMP. THAT IS! IF THE ARMED ILLEGALS DON'T MURDER THEM FIRST. MY WIFE AND I WILL NOT BE A VICTIM! BESIDES! WHO IN THE HELL WANTS TO LIVE IN SATANIC AMERICA WHERE THE EVIL GROWS MORE INTENSE BY THE MINUTE NOW...WAKEUP!

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