Свиток Исаии - продолжение. Гвоздь. Распятый Христос. Протокол школы Лиланда Джонса от 13 апреля 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом:
pdf https://drive.google.com/file/d/1epkKjs0QKHphvsx_jEXM7ptGT-tDSGKu/view?usp=sharing
doc https://drive.google.com/file/d/1uZNKa1kNVEx-bCcuSEevxts1Phq7WGFU/view?usp=sharing
odt https://docs.google.com/document/d/1ntHT_BcYHIspVCal4xlYusYq26aeswaE/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Ориг. на англ
https://docs.google.com/document/d/1EaY-nQK6EJQVidkzgCVFPwm2jBcAFzYk/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rVVX_yz7IavEJRdfXRO2BjB04JmKzs8p/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://drive.google.com/file/d/1ksOCg64uwpUa8knVv9-AWr1oCS_IQh5M/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты:
"Ключ Давида — это Гвоздь, Распятый Христос.
Ис 22:22 И ключ дома Давидова возложу на рамена (плечи) его; отворит он, и никто не запрёт; запрёт он, и никто не отворит. 23 И укреплю его как гвоздь в твёрдом месте; и будет он как седалище славы для дома отца своего...
Ис 1:18 Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур (h8438 tola), — как волну (шерсть) убелю.”
Пурпур — на иврите H8438 tola тола, означает малиновый, алый, червь. Когда самка кошинельного червеца готова родить детёнышей, она прикрепляется своим телом к стволу дерева — крепко-накрепко и окончательно, чтобы уже никогда больше не сдвинуться с места. Так, отложенные ею яйца остаются защищёнными её телом до тех пор пока личинки не вылупятся, чтобы вступить в свой жизненный цикл. Когда мать умирает, красная жидкость окрашивает её тело и дерево, к которому она прикрепилась. Из трупов самок этого кошинельного червеца в древности изготавливали красители.
Иов 25:6 ... сын человеческий, который есть моль (h8438 tola)?
Пс 21:7 Я же червь (h8438 tola), а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
Христос умер за нас на кресте как алый червь тола на дереве, чтобы мы могли иметь жизнь через Него! Он снова явится в Своей Славе и будет царствовать во время Миллениума. Исаия описывает переход в Тысячелетнее Царство Христа и Дом Господень на вершине горы, а также облачный и огненный столб, который возвращается к тем, чьи имена записаны. Их глаза увидят Царя Славы!"
Пурпур в Ис 1:18 — h8438.tola תּוֹלָע
Cм. также:
Cхемы Лиланда русск-англ по 14 годам апокалипсиса 2010-2024 гг.:
