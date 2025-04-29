BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Свиток Исаии - продолжение. Гвоздь. Распятый Христос. Протокол школы Лиланда Джонса от 13 апреля 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
5 views • 4 months ago

ДОКУМЕНТ  с переводом:

pdf https://drive.google.com/file/d/1epkKjs0QKHphvsx_jEXM7ptGT-tDSGKu/view?usp=sharing

doc https://drive.google.com/file/d/1uZNKa1kNVEx-bCcuSEevxts1Phq7WGFU/view?usp=sharing

odt https://docs.google.com/document/d/1ntHT_BcYHIspVCal4xlYusYq26aeswaE/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

Ориг. на англ

https://docs.google.com/document/d/1EaY-nQK6EJQVidkzgCVFPwm2jBcAFzYk/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1rVVX_yz7IavEJRdfXRO2BjB04JmKzs8p/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://drive.google.com/file/d/1ksOCg64uwpUa8knVv9-AWr1oCS_IQh5M/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:

"Ключ Давида — это Гвоздь, Распятый Христос.

Ис 22:22 И ключ дома Давидова возложу на рамена (плечи) его; отворит он, и никто не запрёт; запрёт он, и никто не отворит. 23 И укреплю его как гвоздь в твёрдом месте; и будет он как седалище славы для дома отца своего...

Ис 1:18 Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур (h8438 tola), — как волну (шерсть) убелю.”

Пурпур — на иврите H8438 tola тола, означает малиновый, алый, червь. Когда самка кошинельного червеца готова родить детёнышей, она прикрепляется своим телом к стволу дерева — крепко-накрепко и окончательно, чтобы уже никогда больше не сдвинуться с места. Так, отложенные ею яйца остаются защищёнными её телом до тех пор пока личинки не вылупятся, чтобы вступить в свой жизненный цикл. Когда мать умирает, красная жидкость окрашивает её тело и дерево, к которому она прикрепилась. Из трупов самок этого кошинельного червеца в древности изготавливали красители.

Иов 25:6 ... сын человеческий, который есть моль (h8438 tola)?

Пс 21:7 Я же червь (h8438 tola), а не человек, поношение у людей и презрение в народе.

Христос умер за нас на кресте как алый червь тола на дереве, чтобы мы могли иметь жизнь через Него! Он снова явится в Своей Славе и будет царствовать во время Миллениума. Исаия описывает переход в Тысячелетнее Царство Христа и Дом Господень на вершине горы, а также облачный и огненный столб, который возвращается к тем, чьи имена записаны. Их глаза увидят Царя Славы!"


Пурпур в Ис 1:18 — h8438.tola תּוֹלָע

пурпур, багряница, червлёная ткань; червь, опарыш, моль https://www.blueletterbible.org/lexicon/h8438/kjv/wlc/0-1/

https://bible.by/strong-hebrew/8438/


Дом и Храм в Иез 43:10 (https://biblehub.com/interlinear/ezekiel/43-10.htm) – одно и то же слово h1004.baith בַּיִת

https://bible.by/strong-hebrew/1004/


Cм. также:


Cхемы Лиланда русск-англ по 14 годам апокалипсиса 2010-2024 гг.:

Временная шкала Царя https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83


Видео Лиланда (англ) Seal of Isaiah ¤ Scroll for the Millennial Kingdom https://www.youtube.com/watch?v=Zate9mYLr3c

Как включить русские субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0&list=PLFHgJZcPamSpFyMBrMsv05tLl4FynmtlJ&index=45


про Свиток Исаии и Печать Елиакима – см. Протокол от 23 марта 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1xf8SA3HOVSz9DzujO76zsJrowS4KhYpr/view

https://www.youtube.com/watch?v=4kFvXWVGRu0


про Пророчества о 10 Царях в 22 гл. Исаии - в Протоколе от 8 декабря 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/Lwsb/ACSkwmHBi

https://youtu.be/MuNKuitCAH4?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=433

Про 7 Духов Яхве в Книге Притчей см. в Протоколе от 2 марта 2025 г. https://drive.google.com/file/d/1qkwG4WiA2i2QlTfMjQHNvZuo1nDCLJJ3/view

https://youtu.be/71GunsuNth8?list=PLp1vC26N8HRWDJWH2vuIc91fLoULCf0oT&t=559


Про Люцифера и Зверя см. в протоколе от 3 ноября 2024 г. https://cloud.mail.ru/public/XsqV/1LU7XQoZC, https://youtu.be/Dt0JdR0NSIA?t=138


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Keywords
biblejesus christpashaposlednee vremyamilleniumneba luchliland djonsleeland jones in russianotkrovenievtoroe prishestvie iisusa hristahram iezekiilya10 tzareyhram v ierusalime1000 letvoskresenie mertvyhprorok iezekiilsvitok isaiisem duhov bojiih7 duhov yahvesem svetilnikovisaiya 22 glavamgnovenie okapri posledney trubegvozdtola
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy