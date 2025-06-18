π. Θ.Ζήσης, "Η άδικη δίκη του Μητροπολίτου Πάφου κ. Τυχικού, αχθέντος "ως πρόβατον επί σφαγήν"(Γ΄)".

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, " " Ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν" ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Τυχικός. Ἄδικη δίκη ἑνός δικαίου" (Γ΄). "Ἀναίρεση τῶν κατηγοριῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου καί τῆς γνωματεύσεως τοῦ καθηγητοῦ Θεοδώρου Γιάγκου". Τήν Τετάρτη, 11η Ἰουνίου 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183) καί ὧρες 19:00 - 21:00) ἀνέπτυξε τό γ΄ καί τελευταῖο μέρος τοῦ θέματος "Ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν" ὁ Μητροπολίτης Πάφου κ. Τυχικός. Ἄδικη δίκη ἑνός δικαίου" (Γ΄). Στήν ἀρχή ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε στίς ἐξελίξεις τῆς ἄδικης δίωξης: Στήν θαρραλέα καί ὁμολογητική ἄρνηση τοῦ Μητροπολίτου Πάφου κ. Τυχικοῦ νά ὑπογράψει τόν λίβελλο - ὑπόδειγμα, πού τοῦ ἔδωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου γιά νά ὑπογράψει, στόν ὁποῖον ἀναγραφόταν, ὅτι ἀναγνωρίζει (ὁ κ. Τυχικός) μεταξύ ἄλλων τήν ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης (2016) καί ὅτι καταδικάζει τήν ἀποτείχιση καί τούς "ἀποτειχιστές", νά ὑπογράψει δηλαδή τόν ἐξευτελισμό του. Δόξα τῷ Θεῷ, αὐτό ἀποφεύχθηκε, σύν τοῖς ἄλλοις καί μέ τίς προσευχές ὅλων τῶν ὀρθοφρονούντων Ὀρθοδόξων. Ἡ ἀποδοχή πάντως ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου Πάφου κ. Τυχικοῦ τῆς συμβουλῆς κάποιων φίλων του νά προσφύγει δικαστικά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, χρησιμοποιώντας τόν θεσμό τῆς ἐκκλήτου (δηλ. ἐφέσεως) ἀνοίγει νέο κύκλο ἀνησυχιῶν γιά νέες ἀδικίες, ἀφοῦ εἶναι γνωστόν, ὅτι τήν δίωξη του ἁγίου Πάφου ἐζήτησε ἀπό τούς ἐν Κύπρῳ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ὡς πρωτεργάτης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καταδιώκει συστηματικά ὅσους κατακρίνουν τόν παναιρετικό Οἰκουμενισμό. Εὐχόμαστε νά τόν φωτίσει ὁ Κύριος καί νά ἀλλάξει πορεία. Ἐσχολίασε ἐπίσης ὁ π. Θεόδωρος ὅσα μέσα στήν ἀπόγνωσή του εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἀνάποδα, ἀντίστροφα, ἀθεολόγητα καί ἀνιστόρητα: Πώς δῆθεν ἔκανε μεγάλη ἀνακάλυψη, πώς βρῆκε ὅτι στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὑπάρχει μιά αἵρεση, ἡ Ἀποτείχιση. Ἐπειδή ἡ Ἀποτείχιση ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι "ἀπο-τείχιση", δηλαδή ὀχύρωση, διαχωρισμός μέ τεῖχος ἀπέναντι στήν αἵρεση, εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τῆς αἱρέσεως, γι΄ αὐτό ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γεώργιος ἀντέστρεψε τά πράγματα καί ὀνόμασε αἵρεση τήν Ἀποτείχιση. Ἔπλασε ἕναν φανταστικό ἐχθρό, γιά νά στρέψει τά βέλη του στόν ἀέρα. Οἱ αἱρετικοί οἰκουμενιστές καί λατινόφρονες ὀνομάζουν τούς Ὀρθοδόξους αἱρετικούς, κατά τήν λαϊκή παροιμία, "εἶπεν ὁ γάϊδαρος τόν πετεινό κεφάλα". Στό κύριο μέρος τῆς ὁμιλίας του ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε σέ ὅσα ἀνακριβῆ καί ἀθεμελίωτα προσάπτουν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ὁ καθηγητής Θ. Γιάγκου ὡς κανονικά ἀδικήματα στόν Μητροπολίτη κ. Τυχικό, ὅπως μπορεῖ κανείς νά δεῖ καί νά ἀκούσει στό video