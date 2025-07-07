A Bíblia que Você Lê Não é Original por Causa do que o Vaticano Fez - Billy Carson

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
E se a Bíblia que você lê hoje não for a história completa?
Nesta conversa explosiva com insights inspirados por Billy Carson, descobrimos as origens antigas das escrituras, textos sumérios ocultos e o papel chocante que o Vaticano pode ter desempenhado na alteração da história espiritual.
De referências suprimidas a alienígenas na Bíblia à manipulação de textos sagrados, este vídeo mergulha fundo nas camadas ocultas do cristianismo, da Igreja e no que os autores originais podem ter realmente pretendido.
Se você já questionou a narrativa oficial ou se perguntou por que certos livros e verdades foram apagados, este é o vídeo que você não pode perder.