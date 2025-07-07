BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
A Bíblia que Você Lê Não é Original por Causa do que o Vaticano Fez - Billy Carson
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
5 views • 2 months ago

E se a Bíblia que você lê hoje não for a história completa?

Nesta conversa explosiva com insights inspirados por Billy Carson, descobrimos as origens antigas das escrituras, textos sumérios ocultos e o papel chocante que o Vaticano pode ter desempenhado na alteração da história espiritual.

De referências suprimidas a alienígenas na Bíblia à manipulação de textos sagrados, este vídeo mergulha fundo nas camadas ocultas do cristianismo, da Igreja e no que os autores originais podem ter realmente pretendido.

Se você já questionou a narrativa oficial ou se perguntou por que certos livros e verdades foram apagados, este é o vídeo que você não pode perder.

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
