Призыв быть Слугами. Божьи Слуги в Библии. Муравьи. Протокол собрания школы Лиланда Джонса 29 июня 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
Ориг. англ
Фрагменты
“Исх 21:2 если купишь раба (h5650 ‘ebed) Еврея, пусть он работает шесть лет, а в седьмой пусть выйдет на волю даром; [В переводе Короля Иакова Ex 21:2 KJV “servant” = “слугу”]
Слово “слуга/раб” на иврите — h5650 ‘ebed; от h5647; рабство, раб, слуга; слуга, работающий без оплаты, невольник (https://bible.by/strong-hebrew/5650/)
Закон о Прокалывании Шилом.
В конце шестого года слуг отпускали на волю, но если они любили своего господина и желали остаться и служить ему, тогда они могли остаться с ним как пожизненные слуги. И в доказательство того, что это было их добровольным решением, им прокалывали ухо.
См. Исх 21:5-6, Втор 15:17 (возьми шило и проколи ухо его к двери; и будет он рабом (h5650 ‘ebed) твоим навек)
Использование шила, остроконечного инструмента для проделывания отверстий, символизирует пожизненную (постоянную) метку рабства. Прокалывание уха у дверного косяка имеет важное значение, поскольку дверной косяк представляет собой домашнее хозяйство и его защиту. Именно косяки дверей израильтяне должны были помазать кровью агнца при совершении первой Пасхи в Египте, чтобы отметить свои дома, и это символизировало их защиту и принадлежность Богу. Это прокалывание уха служит неким прообразом того, что Христос, Который пришёл как Слуга, добровольно подчинил Себя воле Отца.
Мк 10:45 ABP Ибо даже Сын Человека пришёл не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, и отдать Свою жизнь в выкуп/искупление вместо многих. https://biblehub.com/interlinear/apostolic/mark/10.htm
Христа продали за 30 шекелей, цену раба.
• Исх 21:32 Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить тридцать сиклей серебра...
Ис 65:13 ABP Вот, мои слуги (‘ebed) будут пить… Вот, те, которые служат (‘ebed) Мне, будут радоваться
Новая Песня: Ис 65:14 ... рабы (‘ebed) Мои будут петь от сердечной радости...
Новое Имя: Ис 65:15 ABP Но те, которые служат (douleúō) Мне, они будут названы [новым именем].
Слуги (ServANTS = дословно Служащие МУРАВЬИ)
Всевышний учит нас через познание Его творения, как быть Слугой (servANT)!
Прит 6:6 Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым.
Прит 30:21 ABP Из-за этих трёх вещей земля сотрясается, и четвёртое не может вынести 22 если домашний раб/слуга (οἰκέτης oiketēs) воцарится/станет царём.
Прит 30:25 ABP Муравьи, в ком нет силы, и они готовят пропитание летом.
144 000 Запечатлённых в 7й главе Откровения — это слуги Яхве!
Откр 7:3 не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов (doûlos) Бога нашего.
Rev 7:3 KJV “till we have sealed the servants of our God in their foreheads servants” = “пока не положим печати на лбы слуг нашего Бога”
Исходит призыв быть Слугой! Христос, Алеф Тав, принял образ слуги и пожертвовал Собой! Это пример для нас! Через Христа мы искуплены и освобождены, но это не означает, что мы автоматически получаем статус сыновства и можем получить наследство. Нам нужно учиться, расти и дорасти до возраста сына, пройдя перед этим период слуги. Всевышний учит нас на примере Его созданий — муравьёв! Муравьи не принимают решения, исходя из интересов своей собственной жизни. Все их действия направлены во благо колонии. Будем же служить Яхве благоугодно, с благоговением и страхом!
