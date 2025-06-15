🚄 ¡China SORPRENDE al mundo con su nuevo tren de 600 km/h! 🌏✨

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
📝 Descripción:
¡Atención, mundo! China ha completado con éxito las pruebas de su nuevo tren de levitación magnética, ¡capaz de alcanzar increíbles 600 km/h! 🌪️
Esta innovación promete revolucionar el transporte de alta velocidad, conectando ciudades de forma más rápida, segura y ecológica.
¿Estás listo para el futuro del transporte?
🗞️ Fuente: China Daily
📅 Fecha de publicación: 4 de junio de 2025
