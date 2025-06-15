BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

🚄 ¡China SORPRENDE al mundo con su nuevo tren de 600 km/h! 🌏✨
worknewschannel75
worknewschannel75
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
37 views • 3 months ago

📝 Descripción:

¡Atención, mundo! China ha completado con éxito las pruebas de su nuevo tren de levitación magnética, ¡capaz de alcanzar increíbles 600 km/h! 🌪️

 Esta innovación promete revolucionar el transporte de alta velocidad, conectando ciudades de forma más rápida, segura y ecológica.

 ¿Estás listo para el futuro del transporte?

📢 ¡Queremos seguir trayéndote noticias relevantes! Pero necesitamos tu ayuda. Síguenos y fortalece el canal. 🙌

 📰 Toca en “Suscribirse” al canal o en “+ Seguir” aquí en el perfil, en la bolita con el logotipo de Work News, ¡y mantente informado de todo! 🚀

 🔗 Enlace: https://www.youtube.com/@WorkNews_Channel

 🗞️ Fuente: China Daily

 📅 Fecha de publicación: 4 de junio de 2025


🔖 Etiquetas (Tags en español):

#China, #TrenDelFuturo, #Maglev, #TecnologíaChina, #600kmh, #TransporteDelFuturo,

 #AltaVelocidad, #Innovación, #NoticiaUrgente, #WorkNews, #LevitaciónMagnética, #AvanceTecnológico,

 #FuturoHoy, #Infraestructura, #TransporteInteligente, #TienesQueVerEsto, #Increíble, #NadieLoEsperaba,

 #ChinaTecnológica, #ElFuturoLlegó, #NoticiasImpactantes,

 #MáximaVelocidad, #TrenMásRápidoDelMundo,

 #CambioGlobal, #ChinaImpone, #EstoEsReal, #RevoluciónTecnológica,

 #Maglev600kmh, #VideoImpactante,

 #NoticiasVirales, #TendenciaHoy, #WorkNewsOficial,

 #ÚltimaHora, #InnovaciónQueInspira, #ContenidoDeValor,

 #NoTeLoPierdas, #MantenteInformado, #MiraHastaElFinal, #ChinaVsElMundo


Keywords
chinacienciatecnologianoticiasfuturoingenieriaroboticadesarrollomaglevtrenwork newsalta velocidadtransporte del futurolevitacion magneticaavance tecnologicoinfraestructuramovilidadtren del futurovelocidad maximatren balaciudades inteligentesconectividadrevolucion tecnologicacambio globalnoticias virales
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy