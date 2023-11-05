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PATRIOT NURSE WORLD UPDATE!
EARTH SHAKING NEWS
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195 views • 11/05/2023

THE HATRED IN THES STUDIED THE PAST EVIL OF HISTORY. HISTORY IS NOW REPEATING AS WE SPEED INTO WW-3. E END TIMES IS OFF THE CHARTS. HUMAN BEINGS COULD LEARN A LOT IF HE OR SHE WOULD RESEARCH PAST HISTORY. HUMANITY IS NOW SPEEDING INTO WORLD WAR 3. DIDN'T ANYONE LEARN FROM DEMON POSSESSED AND HITLER. AMERICA HAS LOST ITS MIND SUPPORTING ALL THESE INSANE WARS. THE POLITICIANS ARE TO BLAME FOR THIS INSANITY. INSTEAD OF SLAUGHTERING INNOCENT JEWS AND PALESTINES WHY ISN'T ANYONE GOING AFTER THESE INSANE AND CORRUPT POLITICIANS. PUT THE DAMN BLAME WHERE IT BELONGS AND NOT ON INNOCENT HUMAN BEINGS...

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