What on Earth is Happening - Folge 008 Deutsch
Roter Lotus
Roter Lotus
What On Earth Is Happening - Folge #008 (Deutsch) Themen der Folge: Hindernisse zur Selbsterkenntnis, Illusion der fünf Sinne, Ego-Identifikation, Ego-Anhaftung Zu Gast in der Folge: Walter Rhoads Wichtiger Hinweis! Achtet darauf, dass ihr euch bei Mark Passios Podcast 'What On Earth Is Happening' die Folgen in chronologischer Reihenfolge anschaut. Beginnt mit Folge 1 und arbeitet euch in euren eigenen Tempo hoch! Die Folgen bauen aufeinander auf. Ihr versteht die ganzen Zusammenhänge nicht, wenn ihr irgendwo bei den neueren Folgen anfangt zu schauen. Wer eine A.R.K. Drive erwerben will:    • Erklärvideo zur Beschaffung der A. R....   Mein Telegramkanal: t.me/roter_lotus

mark passiowhat on earth is happeninggerman8deutschepisodewoeihfolge
