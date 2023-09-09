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WHY MOST PREACHERS LIE!
EARTH SHAKING NEWS
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62 views • 09/09/2023

MEGA PREACHERS TALK THE TALK BY DON'T WALK THE WALK IN GENERAL. THE BIBLE WARNS THERE WILL BE MANY FALSE PROPHETS IN THE END TIMES HUMANITY IS NOW LIVING IN. LUKEWARM CHRISTIANITY IS FULL OF PATHOLOGICAL LIARS. THE ONLY WAY WE KNOW KNOW WH'OSE TELLING THE TRUTH AND WO'SE A LIAR IS TO RESEARCH WHAT THEY SAY AND HOW THEY LIVE THEIR PRIVATE LIVES. IF THEY DRIVE AN EXPENSIVE CAR, HAVE JET A JET PLANE AND LIVE IN A MANSION PLUS FLASH SATANS OCCULT DEVIL SIGN THEY'RE HYPOCRITES AND SHOULD NOT BE FOLLOWED PERIOD. THESE WOLVES IN SHEEPS CLOTHING TWIST SCRIPTURE TO SUIT THEIR MATERIAL AGENDA. THEIR REWARDS ARE HERE ON EARTH AND IF THEY'RE LIVING YESHUA/JESUS WILL SPEW THEM OUT OF HIS MOUTH. I DETEST THESE SNAKE OIL SALES MEN AND WOMEN. I PRAY FOR THEIR SOULS BUT NOT THEY'RE PHYSICAL BODIES. THEY'RE THE LOST FORM OF HUMANS ON THE PLANET BECAUSE THEY'RE SENDING THEIR FOLLOWING INTO THE PITS OF HELL. WAKEUP...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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