Madinay Walay Habib ﷺ Ne Baat Itni Khol Di 🥀 | Peer Ajmal Raza Qadri | Ishq-e-Rasool ﷺ Ka Paighaam
https://darulquranalsaeedia.com/
https://jamiasaeediadarulquran.com/
📝 Description:
Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka rooh parwar bayan jismein unhon ne Madina ke Mehboob ﷺ ke us irshad ka zikr kiya jo har shak ko khatam kar deta hai.
Huzoor ﷺ ne baat is andaaz se bayan ki ke haq aur sachai saaf zahir ho gayi.
Yeh bayan har us shakhs ke liye hai jo ishq-e-Rasool ﷺ ka daawa rakhta hai.
Zaroor suniye, dil se mehsoos kijiye, aur share karke is paighaam ko aam kijiye.
📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri
🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
🔥 Hashtags:
