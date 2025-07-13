BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Madinay Walay Habib ﷺ Ne Baat Itni Khol Di 🥀 | Peer Ajmal Raza Qadri | Ishq-e-Rasool ﷺ Ka Paighaam
1 view • 2 months ago

Madinay Walay Habib ﷺ Ne Baat Itni Khol Di 🥀 | Peer Ajmal Raza Qadri | Ishq-e-Rasool ﷺ Ka Paighaam

https://darulquranalsaeedia.com/

https://jamiasaeediadarulquran.com/

📝 Description:

Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka rooh parwar bayan jismein unhon ne Madina ke Mehboob ﷺ ke us irshad ka zikr kiya jo har shak ko khatam kar deta hai.

Huzoor ﷺ ne baat is andaaz se bayan ki ke haq aur sachai saaf zahir ho gayi.

Yeh bayan har us shakhs ke liye hai jo ishq-e-Rasool ﷺ ka daawa rakhta hai.

Zaroor suniye, dil se mehsoos kijiye, aur share karke is paighaam ko aam kijiye.


📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri

🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#PeerAjmalRazaQadri #MadinayWalaHabib #IshqERasool #IslamicBayan #RoohaniBaat #JamiaSaeediaDarulQuran #SiratEMustaqeem #HuzoorKaPaighaam

jamia saeedia darul quranpeer ajmal raza qadriishq e rasoolmadina ka paighambaat khol dihuzoor ka bayanroohani bayanmadinay wala habib
