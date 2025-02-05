Υπεράνω της νίκης, η Δόξα. Αφιέρωμα στην μνήμη του Ιωάννη Μεταξά. 1-2-2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος αναλύει πώς ο απίστευτος νους του Ιωάννου Μεταξά προέβλεψε το μέλλον του μεγάλου πολέμου και δούλεψε προς όφελος του Ελληνικού Έθνους. Εν συνεχεία γίνεται αναφορά πως οι Έλληνες πρέπει να μάθουν τον εθνικισμό που παραμένει άγνωστος σε αυτούς λόγω τραγικών μεταχειρίσεων από ψευδείς εκπροσώπους του.