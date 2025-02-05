Υπεράνω της νίκης, η Δόξα. Αφιέρωμα στην μνήμη του Ιωάννη Μεταξά. 1-2-2025

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος αναλύει πώς ο απίστευτος νους του Ιωάννου Μεταξά προέβλεψε το μέλλον του μεγάλου πολέμου και δούλεψε προς όφελος του Ελληνικού Έθνους. Εν συνεχεία γίνεται αναφορά πως οι Έλληνες πρέπει να μάθουν τον εθνικισμό που παραμένει άγνωστος σε αυτούς λόγω τραγικών μεταχειρίσεων από ψευδείς εκπροσώπους του.