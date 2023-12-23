ΤΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΖΟΥΡΛΟΣΟΔΟΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 666 https://ugetube.com/watch/swFPG9SReuPaBAC , https://rumble.com/v42xxft-carol-in-sodomgreece-666.html .
«Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνουγια βγάτε, διέτε, μάθετε πως ο Χριστός γεννάται.
Ενώ εμείς τρώγοντας και πίνοντας αντίχριστη ταυτότητα τρέχουμε για να βγάλουμε με καταδότη τσιπ διαβόλου για να εμφυτευτεί μια μέρα στο κούτελό μας...
Γνήσιοι πια κοιλιόδουλοι του ζουρλού πανθρησκειακού σοδομοκράτους, χωρίς μια στάλα ορθόδοξη πίστη ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ για την αιώνια κόλαση βαδίζουμε οι καημένοι.
Ο κοιλιόδουλος»
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΛΕΕΙ Ο ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΨΕΥΔΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ... «ΓΑΛ. 1,8 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΗΜΕΙΣ Η ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΗΤΑΙ ΥΜΙΝ ΠΑΡ' Ο ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΜΕΘΑ ΥΜΙΝ, ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ» (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v41hin7-the-antichrist-sodomist-heretic-archbishop-of-athens-anieronymos.html https://www.brighteon.com/ba3d0d36-e5e8-41ca-b3e4-eda2df2a40d2 , https://ugetube.com/watch/14TpNG7n9XXVY7A .
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